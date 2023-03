Maratona di Roma 2023 | il percorso della gara | tutte le vie

(Di domenica 19 marzo 2023) interessate Qual è ildi(Acea Run Rome The Marathon) in programma oggi, domenica 19 marzo? Ildi 42 chilometri si sviluppa in un tragitto ad anello che, come ogni anno, si estende tra i monumenti e i siti storico-culturali più importanticittà: Colosseo, Terme di Caracalla, Piramide Cestia, Basilica di San Paolo, Isola Tiberina, San Pietro, Castel Sant’Angelo, Foro Italico, Ponte Milvio, Auditorium ParcoMusica, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Via dei Fori Imperiali. Ma vediamo insiemele vie e piazze interessate dalla: Via dei Fori Imperiali (San Pietro in Carcere) Via dei Fori Imperiali Piazza Madonna di Loreto Piazza Venezia Piazza San ...

Dalle 8 alle 14.45, è in programma l'Acea Run Rome The Marathon, ovvero la 28esima edizione delladi, con partenza e arrivo da via dei Fori Imperiali (strada chiusa domenica tutto il giorno e sabato, dalle 9, per gli allestimenti, nel tratto largo Corrado Ricci - piazza Venezia). ...Sono circa 1000 gli agenti della Polizia diCapitale impiegati domenica 19 marzo 2023 per gli eventi in programma in città. Per la ventottesima edizione delladi, lungo un percorso che si snoderà per42 km e il derby cittadino allo stadio Olimpico, gli agenti provvederanno alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi, alla ...Ladiha attratto gente non solo da tutta Italia (dal Lazio il maggior numeri di partecipanti) ma anche dal mondo, infatti il 57% degli iscritti sono stranieri ben 7525 provenienti da ...

A che ora inizia la Maratona di Roma 2023 in programma oggi, domenica 19 marzo, nella Capitale Il via all’evento podistico a cui prenderanno parte circa 30 mila persone è previsto alle ore 8 in punto ...Ma quali sono le strade chiuse per la Maratona di Roma 2023 Di seguito l’elenco di tutte le vie che saranno interessate dall’evento e che verranno chiuse o deviate: Via dei Fori Imperiali- Piazza ...