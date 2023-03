Maratona Barcellona 2023 | risultati e ordine di arrivo | vince Kimitau | Iliass Aouani firma il record italiano

(Di domenica 19 marzo 2023) Marius Kimutai è il vincitore della prova maschile delladicon un crono di 2:05.06. Gran prova del corridore nativo del Kenya ma che corre per il Bahrain. Gara che si è sostanzialmente decisa nei metri finali, con Othmane El Goumri giunto a soli sei secondi dal vincitore. Sul terzo gradino del podio ci sale Kaan Kigen Ozbilen. La prova femminile ha visto il trionfo di Yimer Worku Zeineba: l’atleta 24enne etiope ha chiuso in 02:19:44, riuscendo a superare nei chilometri finali Selly Chepyego Kaptich e Delvine Meringor. Ma da segnalare è la prova del nostro, che chiude in nona posizione e soprattuttoilin 02:07:16, migliorando di tre secondi il precedente crono di Eyob Faniel, fatto segnare ...

