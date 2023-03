Mar Nero, uno dei principali teatri strategici del conflitto ucraino (Di domenica 19 marzo 2023) Sul New York Times viene analizzato il significato geopolitico che riveste per Russia e Ucrana il teatro del Mar Nero. L’articolo a firma di Matthew Mpoke Bigg mostra come sulla sua importanza strategica convengano entrambe le parti in causa, che si sono accordate per tenere aperto un corridoio neutrale che permetta il passaggio delle merci di esportazione, soprattutto grano e generi alimentari. Il Mar Nero si è trasformato così nella direttrice più ambita militarmente e al tempo stesso in un punto di intesa fra i belligeranti. Il Mar Nero, per lungo tempo dominato dalla Marina militare russa, è diventato il luogo dell’aperta dimostrazione della temerarietà ucraina. Ed è pure diventato uno dei rari punti di accordo fra i due Stati in lotta. La cosiddetta operazione militare speciale russa in Ucraina è costituita in gran parte da un ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 19 marzo 2023) Sul New York Times viene analizzato il significato geopolitico che riveste per Russia e Ucrana il teatro del Mar. L’articolo a firma di Matthew Mpoke Bigg mostra come sulla sua importanza strategica convengano entrambe le parti in causa, che si sono accordate per tenere aperto un corridoio neutrale che permetta il passaggio delle merci di esportazione, soprattutto grano e generi alimentari. Il Marsi è trasformato così nella direttrice più ambita militarmente e al tempo stesso in un punto di intesa fra i belligeranti. Il Mar, per lungo tempo dominato dalla Marina militare russa, è diventato il luogo dell’aperta dimostrazione della temerarietà ucraina. Ed è pure diventato uno dei rari punti di accordo fra i due Stati in lotta. La cosiddetta operazione militare speciale russa in Ucraina è costituita in gran parte da un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Ripetere con me: il Mar Nero non è un lago russo. Sulle acque internazionali ci può volare chiunque. Se a Mosca non… - MarcoFattorini : Gli Stati Uniti hanno inviato un nuovo drone per le ricognizioni sul Mar Nero. L'RQ-4 Global Hawk FORTE10, tracciat… - putino : La notizia del momento è che un drone MQ9-Reaper americano si è scontrato nei cieli del Mar Nero con un caccia Su-2… - trxtrx1 : Se Trump fosse stato presidente degli USA, la guerra Ucraina non sarebbe nemmeno iniziata: avrebbe mandato una flot… - Gianl1974 : ???? Il nemico mantiene due vettori missilistici nel Mar Nero con una scorta totale di fino a 16 missili 'Kalibr' -… -