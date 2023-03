Manila Nazzaro spiega perché ha lasciato Lorenzo Amoruso | “Fine definitiva!”

Leggi su biccy

(Di domenica 19 marzo 2023) Dopo mesi di rumor il settimanale Chi ha confermato la rottura tra. Oggi la Miss Italia è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo ed hato come mei è finita conhato che ormai le discussioni con il suo ex erano diventate troppe per far finta di nulla. L’ex gieffina si è anche sentita trascurata e non stimata. “Sono stati sei anni importanti. Però è meglio mettere un punto quando i ricordi belli possono essere sbiaditi da fatti recenti non piacevoli. Mesi di discussioni anche per cose futili ed erano discussioni che potevano anche ferire. E una, due, tre, cinque volte. Poi uno si guarda accanto e io non ho trovato nessuno. Non c’era nemmeno una progettualità in comune. Anche il mio sogno ...