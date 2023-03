Manila Nazzaro e la rottura con Lorenzo Amoruso | Eravamo diventati due estranei in casa

(Di domenica 19 marzo 2023) Ospite a 'Verissimo'parla per la prima volta della fine della relazione con: 'Ho capito che tutto quello che avevo immaginato con lui non si sarebbe avverato....

Ospite a 'Verissimo'parla per la prima volta della fine della relazione con Lorenzo Amoruso : 'Ho capito che tutto quello che avevo immaginato con lui non si sarebbe avverato. Eravamo diventati due ...Un periodo difficile per, che nel salotto di Verissimo ha confermato le voci che si rincorrevano da mesi: la showgirl ha messo la parola fine alla storia d'amore con Lorenzo . Una relazione fatta di alti e ...svela perché ha lasciato Lorenzo Amoruso. A Verissimo confessa cosa è ...

Manila Nazzaro è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, attrice teatrale ed ex modella. E' nata il 10 ottobre 1977 a Foggia e ha 45 anni di età. Manila Nazzaro a Verissimo confida la sua delusione per la storia finita con Lorenzo Amoruso. L'ha lasciato lei e a Silvia Toffanin spiega cos'è per lei l'amore, che la felicità costa tanto e lei ha ...