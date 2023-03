Manila Nazzaro e la perdita della figlia: “Un dolore che rimane sempre” (Di domenica 19 marzo 2023) “Un dolore molto silenzioso e profondo, che rimane sempre”. Così Manila Nazzaro parla della perdita della figlia che portava in grembo. Un aborto verificatosi due anni fa, ma che resta ancora un punto dolente per la ex Miss Italia e per il compagno Lorenzo Amoruso. La conduttrice, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, torna su quell’episodio del 25 novembre 2020 che però non le ha tolto la speranza di diventare di nuovo mamma per la terza volta. Manila Nazzaro e la perdita della figlia, ogni 25 del mese ho il cuore a pezzi Proprio la speranza e la fiducia nel futuro sono due delle caratteristiche che hanno sempre contraddistinto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023) “Unmolto silenzioso e profondo, che”. Cosìparlache portava in grembo. Un aborto verificatosi due anni fa, ma che resta ancora un punto dolente per la ex Miss Italia e per il compagno Lorenzo Amoruso. La conduttrice, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, torna su quell’episodio del 25 novembre 2020 che però non le ha tolto la speranza di diventare di nuovo mamma per la terza volta.e la, ogni 25 del mese ho il cuore a pezzi Proprio la speranza e la fiducia nel futuro sono due delle caratteristiche che hannocontraddistinto ...

