Manila Nazzaro, a Verissimo la conferma: «Con Lorenzo Amoruso è finita, ecco perchè...» (Di domenica 19 marzo 2023) Addio Lorenzo. Ai microfoni di Verissimo, Manila Nazzaro ha confermato la fine della love story con Lorenzo Amoruso. L?ex Miss Italia ha vissuto gli ultimi tre mesi con... Leggi su leggo (Di domenica 19 marzo 2023) Addio. Ai microfoni dihato la fine della love story con. L?ex Miss Italia ha vissuto gli ultimi tre mesi con...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : L'operazione al seno di Manila Nazzaro: 'Il dottore mi ha preso per i capelli' - Bianca34874951 : RT @fanpage: “Pensavo sarebbe diventato mio marito”. Manila Nazzaro ha parlato per la prima volta della fine della storia con Lorenzo Amoru… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Sembravano pronti per far suonare la marcia nuziale. La relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è finita dopo che… - opiriserva : Manila Nazzaro verissimo per essere felici bisogna avere coraggio la felicità costa costa anche tanto costa lacrime… - infoitcultura : Verissimo, il dolore di Manila Nazzaro: 'Ecco perché è finita con Lorenzo' -