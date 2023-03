Mangiare da un concorrente di Masterchef costa solo 35 euro! Ecco da chi e dove (Di domenica 19 marzo 2023) Sapete che alcuni concorrenti delle edizioni passate di Masterchef non hanno vinto, ma ugualmente iniziato a lavorare nel mondo culinario? Sicuramente chi si aggiudica il montepremi di Masterchef di ben 100.000 euro e la possibilità di scrivere il proprio libro di ricette avrà un percorso sicuramente più facile per sfondare nel settore gastronomico. Eppure c’è chi nonostante non sia neanche arrivato alla finalissima, o persino alla top five è riuscito comunque ad aprire il proprio ristorante, realizzando il sogno di vivere cucinando. Oggi parleremo di un concorrente che ha partecipato al programma che da sempre va in onda su Sky, nello specifico ha gareggiato nella nona edizione. La concorrente che oggi ha un locale a conduzione familiare, si era classificata dodicesima su 20 concorrenti in gara, edizione vinta ad ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 19 marzo 2023) Sapete che alcuni concorrenti delle edizioni passate dinon hanno vinto, ma ugualmente iniziato a lavorare nel mondo culinario? Sicuramente chi si aggiudica il montepremi didi ben 100.000 euro e la possibilità di scrivere il proprio libro di ricette avrà un percorso sicuramente più facile per sfondare nel settore gastronomico. Eppure c’è chi nonostante non sia neanche arrivato alla finalissima, o persino alla top five è riuscito comunque ad aprire il proprio ristorante, realizzando il sogno di vivere cucinando. Oggi parleremo di unche ha partecipato al programma che da sempre va in onda su Sky, nello specifico ha gareggiato nella nona edizione. Lache oggi ha un locale a conduzione familiare, si era classificata dodicesima su 20 concorrenti in gara, edizione vinta ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cami_Chicca : @giuliana17 va beh ma di che stiamo a parlare?! il concorrente più insignificante e inutile mai entrato al gf... pe… - Miranda21321119 : RT @alessiah79: La fata salva col 34%. Lei facendoci mangiare anche in questo televoto,lei è la concorrente. #Gfvip #nikiters #donnalisi h… - jovj65 : RT @alessiah79: La fata salva col 34%. Lei facendoci mangiare anche in questo televoto,lei è la concorrente. #Gfvip #nikiters #donnalisi h… - ZHelleina : RT @alessiah79: La fata salva col 34%. Lei facendoci mangiare anche in questo televoto,lei è la concorrente. #Gfvip #nikiters #donnalisi h… - soniarigato48 : RT @alessiah79: La fata salva col 34%. Lei facendoci mangiare anche in questo televoto,lei è la concorrente. #Gfvip #nikiters #donnalisi h… -