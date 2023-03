Mandato d'arresto a Putin, Usa e Cina non sono obbligati a fermarlo (Di domenica 19 marzo 2023) Il Mandato di arresto nei confronti di Putin – e della commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Alekseyevna Lvova-Belova – è davvero “carta straccia”? Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 19 marzo 2023) Ildinei confronti di– e della commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Alekseyevna Lvova-Belova – è davvero “carta straccia”? Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Quindi in 48 ore è successo: Mandato di arresto per #Putin, casualmente in coincidenza con incontro con #Xi per ce… - rubio_chef : Interessante la corte penale internazionale abbia emesso un mandato d’arresto per #Putin e mai per Obama. Ah mi sta… - demagistris : Non so, perché non ho le carte, se il mandato d’arresto per Putin sia giusto, quello che so è che se si indagasse a… - stefano2114 : RT @Simone_978_: Mandato di arresto per #putin della Corte Penale Internazionale de L’Aja, la domanda è perché non viene riconosciuta dall'… - Efisio31251859 : RT @RobbyDreamer: Il procuratore della CPI che ha emesso il mandato d'arresto contro Putin per aver messo in salvo bambini ucraini ha il fr… -