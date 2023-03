Maledetta primavera | sole e non solo | previsioni meteo della prossima settimana

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) –, almeno in avvio… per quanto riguarda il. Come spesso accade in questo periodo dell’anno, quando ci si avvicina all’equinozio i contrasti tra masse d’aria diverse si fanno via via più esasperati e si può passare rapidamente dai primi caldi, ai temporali e addirittura agli ultimi colpi di coda invernali. Lasarà esemplificativa in tal senso: se è confermato che partirà all’insegna dell’alta pressione, l’ultimo aggiornamento ha portato in dote un’importante novità: attenzione a quello che potrebbe accadere da giovedì 23 marzo in avanti fa sapere iL.it. In avvio dia dominare la scena sarà un robusto campo anticiclonico che garantirà tanta stabilità e temperature oltre le medie climatiche su ...