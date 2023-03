Malamovida | furti e spaccio di droga | denunce a raffica tra Ostia e Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 19 marzo 2023) Roma – Detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione telefonica, tentato furto. Sarebbero solo alcuni dei reati per cui sarebbero stati denunciati 10 soggetti sul litorale romano, su un totale di 264 persone identificate, 96 veicoli controllati ed una patente ritirata. Ad effettuare i dovuti controlli, l’altra sera, sono stati i Carabinieri della Compagnia di Roma. I Carabinieri sono intervenuti in via del Faro died hanno denunciato due persone di 30 e 27 anni di origini cubane, perché gravemente indiziate del reato di ricettazione di un iPhone, sottratto poco prima ad una ragazza. Dopo la denuncia ai Carabinieri, i militari attraverso la geolocalizzazione sono riusciti ad individuare i due cittadini stranieri non molto distanti dal luogo del furto. Perquisiti, sono stati trovati in possesso del cellulare che è stato riconsegnato ...