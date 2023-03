Magnino | “Ci siamo fatti male da soli”

Leggi su seriea24

"Gara difficile da analizzare. Primo tempo da grandi, mentre il secondo è stato deciso da episodi, soprattutto quello del 3-2. Un vero peccato". Lucaè la voce gialloblù al termine di una gara rocambolesca e assurda. "La sosta arriva al momento giusto dopo una fase molto intensa. In questa sosta ci porteremo dietro la rabbia per quello che è successo nel secondo tempo: cida", sottolinea il centrocampista che aggiunge "contro il Cittadella, alla ripresa del campionato, abbiamo un motivo in più per fare bene, dimenticare questa sconfitta e ritornare alla vittoria". Ascolta l'intervista di Lucaal termine di Palermo-Modena. Fonte articolo e foto: www.modenacalcio.com