Maestri di sport – Nicola Negro porta la pallavolo italiana in giro per il mondo: "Ora la nazionale del Messico, una bella occasione" (Di domenica 19 marzo 2023) Ogni quattro anni, con le estati olimpiche a riempire giornali ed esultanze, spunta qualche atleta che dal semi anonimato passa alla gloria. Questione di minuti: di prestazioni più o meno perfette che valgono le medaglie ai Giochi e l'ingresso nella ristretta categoria degli sportivi che ce l'hanno fatta. Di solito succede nelle discipline minori, definite così a causa dell'insopportabile vizio di pesare l'importanza di uno sport in base al seguito di pubblico. Ma tant'è. Non è questo il punto. Fatto sta che da essere nessuno, diventi un Dio. Per qualche giorno. E approfitti della ribalta mediatica. E ripensi a tutti i sacrifici fatti. E partono i ringraziamenti. Fateci caso: il primo grazie di solito è per "il mio maestro, quello che ha creduto in me e mi ha spinto a continuare nonostante le difficoltà". Ecco: i primi ...

