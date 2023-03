L' utero in affitto sfratta la sinistra | come si consuma un divorzio arcobaleno

(Di domenica 19 marzo 2023) Non proprio tutti, a, stanno zitti. A rompere il silenzio sulla maternità surrogata, che è il grande non detto della polemica sul divieto di registrazione all'anagrafe dei figli che vivono con coppie gay, è Luana Zanella, femminista, ambientalista e capogruppo di Alleanzae Verdi alla Camera. «È giusto tutelare i diritti dei bimbi di coppie gay, ma anche ladica “no” alla maternità surrogata», ha detto, ieri, in un'intervista a Metropolis su Repubblica.it. «Il rischio», ha osservato, «è rompere il legame tra madre e creatura, che fonda il diritto stesso». E ha annunciato di stare preparando una proposta di legge sulle adozioni. Zanella, sia chiaro, è d'accordo con il certificato Ue di filiazione, «perché regolamenta una situazione di fatto, però», ha aggiunto, «mettendo sul tavolo dubbi e pericoli sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaBizzarri : Io sono contro l’utero in affitto. Non dico che dovrebbe essere illegale, dico che non sono d’accordo. Invece c’è u… - giubileif : La manifestazione arcobaleno di Milano dovrebbe esprimere la propria contrarietà all’utero in affitto, una pratica… - mara_carfagna : In Italia la maternità surrogata è reato e non c'è alcuna offensiva per aprire le porte all'utero in affitto. È qui… - LibertadiScelta : RT @LucaValigi: No all’utero in affitto! - AnnettaSarigu : @repubblica Mai utero in affitto legalizzato! Si rispetti la vita naturale, col diritto universale di nascere bene. -

E ribadisce, rivolgendosi alla ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, che lei 'mente o non sa di cosa parla che non c'entra nulla l'in'. L'obiettivo è 'garantire diritti a dei ...Il deputato di Fratelli d'Italia ha citato la lettera di una signora ispanica pentita di aver accettato la pratica dell'inper 15.000 dollari: 'Non è la cicogna a portare i bambini. Due ...Per contro, il centrodestra chiude del tutto al riconoscimento dei figli delle coppie gay, per evitare di "legittimare surrettiziamente l'in", per dirla con Maurizio Gasparri. Il ...

Roccella: “Perché non manifestano anche contro l’utero in affitto” La Stampa

(Today.it) Ne parlano anche altri giornali Il ministro Eugenia Roccella in un’intervista al Corriere e il giurista Giuseppe Anzani in un editoriale sul quotidiano della Cei condannano l’utero in ...Il deputato di Fratelli d’Italia ha citato la lettera di una signora ispanica pentita di aver accettato la pratica dell’utero in affitto per 15.000 dollari: “Non è la cicogna a portare i bambini. Due ...