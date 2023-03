L'utero in affitto è un'autentica aberrazione: caos sulla maternità surrogata (Di domenica 19 marzo 2023) Oriana Fallaci, simbolo del femminismo internazionale per le sue scelte di vita e per le sue battaglie, nell'Intervista a sé stessa scrisse: «Con quale diritto dunque, una coppia di omosessuali (maschi o femmine) chiede d'adottare un bambino?... E nel caso di due omosessuali maschi, con quale diritto la coppia si serve d'un ventre di donna per procurarsi un bambino e magari comprarselo come si compra un'automobile? Con quale diritto, insomma, ruba a una donna la pena e il miracolo della maternità? Il diritto che il signor Zapatero ha inventato per pagare il suo debito verso gli omosessuali che hanno votato per lui?!? Io quando parlano di adozione-gay mi sento derubata nel mio ventre di donna. Anche se non ho bambini mi sento usata, sfruttata, come una mucca che partorisce vitelli destinati al mattatoio». Elly Schlein è una transfemminista che lotta per il dirittismo ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) Oriana Fallaci, simbolo del femminismo internazionale per le sue scelte di vita e per le sue battaglie, nell'Intervista a sé stessa scrisse: «Con quale diritto dunque, una coppia di omosessuali (maschi o femmine) chiede d'adottare un bambino?... E nel caso di due omosessuali maschi, con quale diritto la coppia si serve d'un ventre di donna per procurarsi un bambino e magari comprarselo come si compra un'automobile? Con quale diritto, insomma, ruba a una donna la pena e il miracolo della? Il diritto che il signor Zapatero ha inventato per pagare il suo debito verso gli omosessuali che hanno votato per lui?!? Io quando parlano di adozione-gay mi sento derubata nel mio ventre di donna. Anche se non ho bambini mi sento usata, sfruttata, come una mucca che partorisce vitelli destinati al mattatoio». Elly Schlein è una transfemminista che lotta per il dirittismo ...

