L’uscita infelice di Sgarbi a Domenica In con accanto la figlia: “Quelle del 2000 son tutte tr**e”. Lei: “Io sono di quell’anno”. E Venier: “Mi dissocio” (Di domenica 19 marzo 2023) Uscita (doppiamente) infelice di Vittorio Sgarbi a Domenica In. Ospite del salotto di Mara Venier con le due figlie Alba ed Evelina in occasione della Festa del papà, il sottosegretario alla cultura ha voluto fare una “battuta” alquanto triste Tutto inizia con l’intervista a Sgarbi come padre. Mara Venier propone al critico un “quiz” sulla vita delle due figlie, ma Sgarbi appare subito in difficoltà. Non ricorda con esattezza la data di nascita delle figlie e sono le stesse due giovani ad aiutarlo: la prima, Alba, è del 1998, mentre la più giovane, Evelina, è del 2000. L’anno di nascita di quest’ultima viene ripetuto più volte. Ma, nonostante questo, alla fine dell’intervista Sgarbi interviene: “C’era una mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Uscita (doppiamente)di VittorioIn. Ospite del salotto di Maracon le due figlie Alba ed Evelina in occasione della Festa del papà, il sottosegretario alla cultura ha voluto fare una “battuta” alquanto triste Tutto inizia con l’intervista acome padre. Marapropone al critico un “quiz” sulla vita delle due figlie, maappare subito in difficoltà. Non ricorda con esattezza la data di nascita delle figlie ele stesse due giovani ad aiutarlo: la prima, Alba, è del 1998, mentre la più giovane, Evelina, è del. L’anno di nascita di quest’ultima viene ripetuto più volte. Ma, nonostante questo, alla fine dell’intervistainterviene: “C’era una mia ...

