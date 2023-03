Lukaku sogno in Premier: Inzaghi strappa l’erede alla Juve (Di domenica 19 marzo 2023) Il centravanti nerazzurro lascerà l’Inter a fine stagione per fare rientro al Chelsea e spunta l’ipotesi di permanenza in Premier, così Inzaghi potrebbe stuzzicare il sostituto Romelu Lukaku e l’Inter, una… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 19 marzo 2023) Il centravanti nerazzurro lascerà l’Inter a fine stagione per fare rientro al Chelsea e spunta l’ipotesi di permanenza in, cosìpotrebbe stuzzicare il sostituto Romelue l’Inter, una… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... montelusa : @FBiasin Io sogno uno 0-1, autorete di Lukaku al 99'. - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ??? #InterJuve - Inzaghi in conferenza: 'Sogno Champions? In questo momento il nostro focus è sul campionato e sulla Juvent… - GiokerMusso : ??? #InterJuve - Inzaghi in conferenza: 'Sogno Champions? In questo momento il nostro focus è sul campionato e sulla… - Tday22052010 : @Federico_FR24 per giocarcela dovremo avere tutti i top al top..Lukaku al top è un sogno ma già all' 80% sarebbe fondamentale - 90calcio1 : Questa sera in #ChampionsLeague due partite ancora in bilico! L'#Inter deve conservare il gol di #Lukaku dell'andat… -