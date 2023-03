Luis Alberto | ' Li abbiamo incul' Tensione alle stelle nel post derby

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : Luis Alberto scatenato dopo #LazioRoma ?? #DAZN - DiMarzio : #SerieA | @OfficialSSLazio, le parole di #LuisAlberto dopo la vittoria nel derby contro la @OfficialASRoma - ciancika : RT @giolongoo: Luis Alberto la tocca pianissimo ?? È impazzito ?????? #derby #LazioRoma - ElioMuschio : RT @giolongoo: Luis Alberto la tocca pianissimo ?? È impazzito ?????? #derby #LazioRoma - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Luis Alberto: 'Derby, la Roma ha parlato troppo prima del match, sono venuti a provocare' -

Ancora tensione nel post partita di Lazio - Roma . Negli spogliatoi, al fischio finale, c'è stato un nuovo parapiglia tra i giocatori al termine del quale, a Dazn, è andato giù durissimo: " Quando si parla prima di una partita e poi si perde bisogna stare zitti. Loro hanno parlato troppo, come sempre fanno prima e ora si sono sentiti ...IN CATTEDRA - A inizio ripresa è entrato Llorente al posto di Dybala, mai visto in partita. Difesa a 5, più tre centrocampisti, più Belotti a dare battaglia da solo. La Lazio ha preso il ...Le gestione Non è serata, la Lazio gestisce senza problemi e continua ad avere in mano il possesso palla, sfiorando anche il gol in due occasioni con. La vittoria lancia la squadra di ...

Dopo le risse in campo, i giocatori se ne sono dette di ogni tipo nello spogliatoio. Lo spagnolo: "Ecco cosa è successo" ...La Lazio di Luis Alberto ha vinto 1-0 contro la Roma, ma il derby è continuato - come spesso accade - nell'immediato postpartita fino agli spogliatoi. La tensione è sfociata nei cartellini rossi a ...