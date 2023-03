(Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Tre dormite difensive costano caro alchea Udine ed esce sconfitto per 3-1. Sono Pereyra, Beto ed Ehizibue i mattatori di una serata che vede anche Ibrahimovic tornare al gol, seppur inutilmente per i suoi. I padroni di casa partono meglio e al 10' passano in vantaggio. Bennacer sbaglia un passaggio, Samardzic intercetta e serve Pereyra in area che calcia lentamente nell'angolino con il destro sorprendendo Maignan, il quale rimane fermo e subisce l'1-0. Tre minuti dopo, Ibrahimovic prova a rispondere su calcio di punizione ma calcia alto dai 25 metri. Al 36' Silvestri compie un miracolo su Diaz, ma l'azione è viziata da un fallo di mano iniziale dello spagnolo. Quattro minuti dopo, Leao ci prova con un tiro velenoso a rientrare dalla sinistra ma Silvestri ci arriva in tuffo e mette in corner. Gli uomini di Pioli spingono e al 44' ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportnotizie24 : #SerieA, il #Milan 'affonda' alla Dacia Arena contro l'#Udinese (3-1): pari a Salerno e Monza #UdineseMilan… - MilanLiveIT : FINITA. #UdineseMilan 3-1: tris friulano, il Diavolo affonda ?? -

Tre dormite difensive costano caro al Milan chea Udine ed esce sconfitto per 3 - 1. Sono Pereyra, Beto ed Ehizibue i mattatori di una ... L'festeggia così i tre punti la catapultano in ...Tre dormite difensive costano caro al Milan chea Udine ed esce sconfitto per 3 - 1 . Sono ... Lo svedese, tornato titolare nel Milan dopo 419 giorni nella partita in corso con l'alla ...... Juventus, Roma e Lazio) e squadre piccole (, Empoli, Bologna e Spezia) e così, Marotta e ... Stavolta il quadro è ancora più fragile: se l'Inter, al momento dei bilanci, quella di Riad ...

L'Udinese affonda il Milan. Al Friuli finisce 3-1 AGI - Agenzia Italia

AGI - Tre dormite difensive costano caro al Milan che affonda a Udine ed esce sconfitto per 3-1 ... Il resto della sfida è pura accademia e il risultato non cambierà più. L'Udinese festeggia così i ...UDINE (ITALPRESS) – Tre dormite difensive costano caro al Milan che affonda a Udine ed esce sconfitto per 3-1 ... Il resto della sfida è pura accademia e il risultato non cambierà più. L’Udinese ...