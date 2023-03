Luci e sold-out a San Siro | le casse dell’Inter sorridono

(Di domenica 19 marzo 2023) A partire da stasera Sansi appresta a vivere diversi-out fino a fine aprile Quella di questa sera contro la Juventus sarà la prima di tante partite per l’Inter a Sanin cui sono previsti diversi-out. “Si comincia questa sera con il tutto esaurito contro la Juventus. Ma poi la prospettiva è quella di un aprile diout. Insomma, il cassiere di Viale Liberazione è pronto a far festa. Sono già finiti i tagliandi per il match con la Fiorentina del 1° aprile. Il resto del programma, per Sannerazzurro, prevede per il 16 la visita del Monza (campionato), per il 19 quella del Benfica (ritorno dei quarti di Champions), per il 26 ancora la Juventus (ritorno semifinali di Coppa Italia) e, infine, per il 30, ma il calendario è ancora da sistemare, ...

... come conferma ilout al botteghino. Appaiono anche personaggi come le 'immancabili' Nives e ... Questo si augura Tiziana Troja , con molti riferimenti alla realtà, trae ombre, con episodi ...OUT la data di MILANO di SALMO, prevista per lunedì 20 marzo 2023 al Mediolanum Forum. Sul ... contribuendo a creare un gioco di continuità fra palco, artista e fan, grazie anche all'uso di...... Via del Mareout. Le probabili formazioni Sport [ 18/03/2023 ] 'Destini', due cuori e la vita ... In "Destini" Clio e Lele raccontano le tappe della loro esistenza, fatta die ombre, ostacoli ...

SALMO torna in concerto da MILANO il 20 marzo 2023, al Mediolanum Forum per le sue ultime tre date del Flop Tour.Ad aprile rossoneri due volte ospiti al Maradona, prima in campionato (cinquantamila tagliandi venduti in ventiquattr'ore) e poi in Champions: sarà tutto esaurito ...