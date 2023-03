(Di domenica 19 marzo 2023) Dopo l'annuncio in conferenza stampa da parte di, ex giocatore del Liverpool eche ha deciso dirsi, i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lucas Leiva si ritira, i tifosi della Lazio gli dedicano uno striscione: che bel messaggio FOTO - cmdotcom : #LucasLeiva si ritira, i tifosi della #Lazio gli dedicano uno striscione: che bel messaggio FOTO - mousy67 : RT @lvogruppo: Lucas Leiva: l'ex centrocampista del Liverpool si ritira a causa di problemi cardiaci ??(marzo 2023) L'ex giocatore del Liv… - Stefy_61 : RT @lvogruppo: Lucas Leiva: l'ex centrocampista del Liverpool si ritira a causa di problemi cardiaci ??(marzo 2023) L'ex giocatore del Liv… - Andrea__Rossi : RT @lvogruppo: Lucas Leiva: l'ex centrocampista del Liverpool si ritira a causa di problemi cardiaci ??(marzo 2023) L'ex giocatore del Liv… -

ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista brasiliano ha tenuto una conferenza stampa a Porto Alegre, città della sua prima ed ultima squadra, il Gremio , per ...ha annunciato in lacrime l'addio al calcio. L'ex centrocampista della Lazio deve dire basta a 36 anni per un problema cardiaco, scoperto durante alcuni test disposti dal Gremio, il suo ...è costretto a ritirarsi. L'ex centrocampista di Liverpool e Lazio, che al termine della scorsa stagione aveva lasciato il club biancoceleste per tornare in Brasile al Gremio , ha ...

Lucas Leiva ha problemi al cuore: crolla in lacrime annunciando il suo addio al calcio Sport Fanpage

Lucas Leiva ha annunciato il suo addio al calcio giocato pochi giorni fa. L'ex Lazio è stato costretto a dare questa brutta notizia in lacrime a causa di alcuni problemi cardiaci che ...L'ex centrocampista di Liverpool e Lazio Lucas Leiva ha annunciato il ritiro per un problema cardiaco: Correa lo ha salutato così ...