Lorella Cuccarini scrive una dedica per NDG, eliminato da Amici 22 (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo l'eliminazione di NDG da Amici 22, Lorella Cuccarini interviene sui social e scrive una bellissima dedica per il cantante L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo l'eliminazione di NDG da22,interviene sui social euna bellissimaper il cantante L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che ballano. Che bomba #Amici22 - WittyTV : Una sola parola per i prof Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: ENERGIA! Saranno loro i vincitori del guanto di sfida de… - IlContiAndrea : Era fatta molto bene a #Sanremo2023 ed è giusto esca. Dal 16 marzo “La Notte Vola RMX” di #Olly con Lorella Cuccari… - archiliutprando : Raga io non so come stia girando il mondo ultimamente ma in discoteca ci sono nato vissuto e cresciuto ed ho sempre… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #amici22, Lorella Cuccarini si è infuriata con Rudy Zerbi: “Non insultare la tua intelligenza” -