L'ora della verità sulle nomine del governo: per Leonardo spunta una donna (Di domenica 19 marzo 2023) Caro direttore, il potere dell'ignoto. Nella grande partita delle nomine c'è uno spiffero che soffia costante e sul quale si libra un convitato di pietra che per il grande pubblico è un Carneade. È Massimo Menchini, con papillon e bretelle d'ordinanza riveste il ruolo di direttore Affari Istituzionali di Assogestioni, l'associazione italiana che rappresenta gli interessi delle società di gestione del risparmio. In nome e per conto dei propri associati, «indica» l'inserimento di consiglieri di amministrazione nelle società dove questi detengono una quota di partecipazione. Probabile che ne piazzi più di Berlusconi e di Salvini, forse persino più della Meloni. Ci sono Cda tipo Eni, nei quali colloca ben cinque consiglieri. Ma questo collocamento ad alcuni fondi e soprattutto a molte società di head hunters fa storcere il naso poiché, in alcune occasioni, ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) Caro direttore, il potere dell'ignoto. Nella grande partita dellec'è uno spiffero che soffia costante e sul quale si libra un convitato di pietra che per il grande pubblico è un Carneade. È Massimo Menchini, con papillon e bretelle d'ordinanza riveste il ruolo di direttore Affari Istituzionali di Assogestioni, l'associazione italiana che rappresenta gli interessi delle società di gestione del risparmio. In nome e per conto dei propri associati, «indica» l'inserimento di consiglieri di amministrazione nelle società dove questi detengono una quota di partecipazione. Probabile che ne piazzi più di Berlusconi e di Salvini, forse persino piùMeloni. Ci sono Cda tipo Eni, nei quali colloca ben cinque consiglieri. Ma questo collocamento ad alcuni fondi e soprattutto a molte società di head hunters fa storcere il naso poiché, in alcune occasioni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : popolo di poeti, santi, navigatori, ct della nazionale, microbiologi, geopolitici, esperti di soccorso in mare, e o… - TIM_Official : ? ORA TOCCA A TE! ? Scrivi il nome dell’allievo più meritevole della settimana. I vostri suggerimenti, insieme al g… - mentecritica : Ora, qualsiasi sia l'esito della guerra, non ci potrà essere alcuna 'normalizzazione' dei rapporti con la russia fi… - gianmilan76 : @inboundabelinou Si concentrano? Ma che frase assurda è? Mezz'ora dopo la fine della gara, durante le varie cerimon… - FrancescoAldri2 : RT @nelloscavo: popolo di poeti, santi, navigatori, ct della nazionale, microbiologi, geopolitici, esperti di soccorso in mare, e ora anche… -

Earth Hour 2023, sabato 25 marzo torna l'Ora della Terra Comune di Este UNA CASTEL VOLTURNO QUASI NUOVA 200 VOLONTARI HANNO PULITO CIRCA 600MILA METRI QUADRI DI SPIAGGIA A Capalbio (GR)appuntamento per la pulizia della spiaggia di Macchiatonda, meeting point Area Parcheggi Macchiatonda (registrazioni volontari dalle ore 8.30 alle ore 10.00). La pulizia interessa la ... "Kabaret" il musical di Serena Carradori Metti una brillante compagnia di artisti tutti rigorosamente pistoiesi, un grande classico del musical e una regista che ha calcato le scene di tutta Italia: sono i gustosi ingredienti di ... A Capalbio (GR)appuntamento per la pulizia della spiaggia di Macchiatonda, meeting point Area Parcheggi Macchiatonda (registrazioni volontari dalle ore 8.30 alle ore 10.00). La pulizia interessa la ...Metti una brillante compagnia di artisti tutti rigorosamente pistoiesi, un grande classico del musical e una regista che ha calcato le scene di tutta Italia: sono i gustosi ingredienti di ...