Longo e Greco in coro | «Non siamo una sorpresa | vittoria meritata»

Avellino – «Abbiamo raggiunto quota 53, abbiamo superato i punti fatti lo scorso anno. Non siamo più una sorpresa. Certi risultati non si ottengono per fortuna e grazia ricevuta». Così il direttore generale del Picerno, Vincenzo Greco intervenuto al fianco del tecnico Emilio Longo, dopo il successo arrivato contro l'Avellino. «Mi è dispiaciuto quando Rastelli all'andata ha detto che ci ha regalato la vittoria su un piatto d'argento. Spero che oggi non dica che ce l'ha regalata su un piatto d'oro – sottolinea Greco – Abbiamo numeri importanti, c'è tanto lavoro. E non c'è mai nulla per caso». «Siamo stati bravi a costruire un ambiente sano che lascia spazio e tempo per poter sperimentare, sbagliare e crescere – afferma il tecnico dei lucani – Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte».

