Locatelli non convocato in Nazionale? Il motivo della scelta di Mancini (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali in Qatar nel 2022, sta per ritornare la Nazionale di Roberto Mancini. Dopo questo weekend, infatti, ci saranno subito partite importanti per la Nazionale che dovrà dimenticarsi in fretta della delusione Qatar per concentrarsi su queste due partite contro Inghilterra e Malta valide per la qualificazione a Euro 2024. Nella giornata di venerdì sono uscite le convocazioni dell’ex tecnico di Inter e Manchester City, con alcune scelte che hanno davvero spiazzato il mondo del calcio italiano. Se per la porta c’erano pochi dubbi, con l’infortunio di Vicario ha voluto premiare Falcone che, a suon di parate, sta salvando il Lecce, oltre ai soliti Donnarumma, Meret e Provedel, discorso diverso per gli altri reparti. Anzitutto dobbiamo registrare tante assenze per infortunio, con ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali in Qatar nel 2022, sta per ritornare ladi Roberto. Dopo questo weekend, infatti, ci saranno subito partite importanti per lache dovrà dimenticarsi in frettadelusione Qatar per concentrarsi su queste due partite contro Inghilterra e Malta valide per la qualificazione a Euro 2024. Nella giornata di venerdì sono uscite le convocazioni dell’ex tecnico di Inter e Manchester City, con alcune scelte che hanno davvero spiazzato il mondo del calcio italiano. Se per la porta c’erano pochi dubbi, con l’infortunio di Vicario ha voluto premiare Falcone che, a suon di parate, sta salvando il Lecce, oltre ai soliti Donnarumma, Meret e Provedel, discorso diverso per gli altri reparti. Anzitutto dobbiamo registrare tante assenze per infortunio, con ...

