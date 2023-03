Lo zio laziale, la Golf di Totti: Giannini si racconta (Di domenica 19 marzo 2023) Il regalo di matrimonio del presidente Viola, le scaramanzie e il rapporto speciale con Totti e Mazzone: il Principe, Giuseppe Giannini ripercorre i ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 19 marzo 2023) Il regalo di matrimonio del presidente Viola, le scaramanzie e il rapporto speciale cone Mazzone: il Principe, Giusepperipercorre i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnricoCanuti : @AlessioAdam_ Nonno (RIP) juventino, mamma non tifosa, zio Laziale. Nel palazzo dove è nato e cresciuto, tutti Laziali. Lui boh. - Fabius40884986 : @Giggi711 Giuro su mia figlia non scherzo È no zio acquisito de 2 grado Quer tipo de laziale stupido e antipatico O… - ASR192711 : RT @Fabius40884986: So nato In una famiglia dove a natale, l unico zio di fede laziale( 2 grado)nn veniva mai invitato Poi zia Teresa insis… - Fabius40884986 : So nato In una famiglia dove a natale, l unico zio di fede laziale( 2 grado)nn veniva mai invitato Poi zia Teresa i… - ShoppingAlertIT : Body da Neonato Maschietto Laziale - Tifo le Aquile proprio come Mio Zio - Biancoceleste - Body Calcio Maschietto -… -