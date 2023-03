Lo sfogo di Conte come quello di Trapattoni al Bayern (Sueddeutsche) (Di domenica 19 marzo 2023) La Sueddeutsche scrive di Antonio Conte. “Quando lascerà il Tottenham, tra qualche giorno, alla fine della stagione o, contrariamente alle aspettative, in un lontano futuro, avrà già dato al suo club un momento memorabile. Non il primo campionato di Premier League o qualsiasi altro trofeo per il Tottenham senza titolo da 15 anni, ma un discorso di rabbia di poco meno di dieci minuti che sembrava abbastanza simile alla leggendaria tirata “ho finito” del suo connazionale italiano Giovanni Trapattoni“. Già dieci giorni fa il quotidiano tedesco celebrò i 25 anni di “Strunz!”. Oggi ci ritorna, a proposito di Conte, che ha sfogato la sua rabbia contro la squadra e la dirigenza del club, sabato. “In uno stile paragonabile a Trapattoni, sabato Conte ha sfogato la rabbia repressa, si è messo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 marzo 2023) Lascrive di Antonio. “Quando lascerà il Tottenham, tra qualche giorno, alla fine della stagione o, contrariamente alle aspettative, in un lontano futuro, avrà già dato al suo club un momento memorabile. Non il primo campionato di Premier League o qualsiasi altro trofeo per il Tottenham senza titolo da 15 anni, ma un discorso di rabbia di poco meno di dieci minuti che sembrava abbastanza simile alla leggendaria tirata “ho finito” del suo connazionale italiano Giovanni“. Già dieci giorni fa il quotidiano tedesco celebrò i 25 anni di “Strunz!”. Oggi ci ritorna, a proposito di, che ha sfogato la sua rabbia contro la squadra e la dirigenza del club, sabato. “In uno stile paragonabile a, sabatoha sfogato la rabbia repressa, si è messo ...

