Lo scontro su Tim e i nuovi conflitti a livello internazionale secondo Polillo

(Di domenica 19 marzo 2023) Com’era forse inevitabile l’invasione russa dell’Ucraina sta innescando un effetto domino. Alle sanzioni operanti da tempo, si contrappongono ora i possibili tentativi di utilizzare i migranti, come forza d’urto nei confronti dell’intera Europa. Mentre sul fronte delle tecnologie più evolute èaperto non solo nei confronti della Russia di Vladimir Putin, ma della stessa Cina di Xi Jinping, colpevole di assecondarne, seppure in modo contorto e poco trasparente, le relative mira. L’Europa, su pressione americana, si sta svegliando. I Paesi Bassi, ma anche il Giappone, hanno deciso l’embargo delle forniture, nei confronti di Pechino, delle stampanti per la produzione dei microchip più avanzati. In questo modo Taiwan non solo continuerà a difendere il suo primato, ma, investendo negli stessi Stati Uniti, contribuirà al successo del Chips Act: il programma lanciato ...