Lo scivolone di Rampelli in tv: «Le coppie omosessuali non possono spacciare bambini per propri figli». La reazione incredula di Concita De Gregorio – Il video (Di domenica 19 marzo 2023) Lo stop alle trascrizioni degli atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali a Milano ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema dei modelli di famiglia e del trattamento giuridico per i bambini nati da coppie non eterosessuali o più in generale fuori dal matrimonio. La reazione di partiti d'opposizione e movimenti è stata immediata, con la manifestazione svoltasi ieri sabato 18 marzo in piazza a Milano. Ma non tutti, sul tema, sembrano avere le idee chiarissime. Ad andare in confusione in diretta tv è stato ieri sera il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli. Nell'impeto della discussione, di fronte ai combattivi conduttori di In Onda, Concita De Gregorio e David Parenzo, il vicepresidente della Camera si è lasciato andare a ...

