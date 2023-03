Lizzo pubblica un video in cui balla con una fan e rivela | “Beyoncé mi ha salvato dalla depressione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 marzo 2023) Una ragazza chesotto al palco della The O2 Arena sulle note di About damn time. È bastato questo aper ricordarle un episodio toccante del suo passato. “Nell’estate del 2007 ho imparato l’intera corografia diquesto mi hamentre affrontavo lae la perdita”, ha raccontato l’artista in un tweet in cui condivideva ildella fan. “Ieri sera, quando questo angelo hato About Damn Time con me e le ragazze, ho pianto nel backstage – ha continuato – Sapere che significo per lei ciò che il mio artista preferito ha significato per me è profondamente toccante”. Un messaggio forte che ha toccato non solo l’artista ma anche il pubblico. Paladina della body positivity e vincitrice di quattro Grammy,ha ...