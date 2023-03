LIVE – Verona-Venezia 2-5, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 19 marzo 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Verona-Venezia, sfida valida come ventiduesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Interessante derby veneto, tra due squadre che necessitano con discreta urgenza di un RISULTATO positivo per inseguire i rispettivi obiettivi. Gli uomini di coach Ramagli, dopo la sconfitta di misura contro Tortona, cerca la vittoria per riprendere quota in chiave salvezza, mentre i lagunari, dopo due sconfitte di fila, è scivolato a due vittorie dalla zona playoff. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 19 marzo sul parquet del Pala AGSM AIM, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come ventiduesima giornata dellaA1di. Interessante derby veneto, tra due squadre che necessitano con discreta urgenza di unpositivo per inseguire i rispettivi obiettivi. Gli uomini di coach Ramagli, dopo la sconfitta di misura contro Tortona, cerca la vittoria per riprendere quota in chiave salvezza, mentre i lagunari, dopo due sconfitte di fila, è scivolato a due vittorie dalla zona playoff. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 19 marzo sul parquet del Pala AGSM AIM, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Serie A MOVIOLA LIVE: il Var toglie due gol al Verona il rigore per il Napoli giallo pesante per Umtiti - #Serie… - VitoViola3 : Marco Masini - Caro Babbo [Live Arena di Verona 2017] - vale19811 : Sampdoria-Verona: risultato finale (3-1) - TuttoSampdoria1 : #Sampdoria-Verona: cronaca live, risultato in tempo reale (3-1) - zazoomblog : LIVE Samp-Verona 2-1 le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce. Serie A: programma risultati e classifica - #Samp… -