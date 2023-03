LIVE Trofeo Binda 2023 in DIRETTA | percorsi 20 km | il gruppo procede compatto

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.57 Si tratta delle azzurre Gaia Massetti (AG Insurance – Soudal Quick Step), Letizia Brufani (Bepink) e Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo). 12.54 Ecco che si staccano in tre dalper cercare di allungare! 12.51 Per il momento, però, la situazione è ancora piuttosto cauta all’interno del plotone. 12.48 In corrispondenza della prima salita, verso Masciago Primo, potrebbe esserci un primo attacco. 12.4515 km ma non si segnala ancora nessun attacco, il. 12.42 Queste le prime immagini che arrivano, riguardanti le atlete pronte al momento della partenza: We're five minutes from the start of the 24thAlfredo!#Tr...