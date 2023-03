LIVE Trofeo Binda 2023 in DIRETTA | inizia l’ultimo giro in quel di Cittiglio!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Si sfilaccia il gruppo, in testa ad esso troviamo Niamh Fisher-Black (Team SD Worx). 15.31! Van Anrooij è sotto tiro del gruppo, che intravede la sagoma dell’atleta della Trek-Segafredo. 15.28 Ora è la Canyon//SRAM a tirare il plotone delle inseguitrici. 15.26 Venti km al traguardo, Van Anrooij ha una manciata di secondi di vantaggio sul gruppo. 15.24 Il gruppo non molla l’atleta neerlandese: l’intenzione della Trek-Segafredo èla di far spendere più energie possibili alle avversarie di Elisa Balsamo. 15.23 Ripreso il trio al comando, azione imperiosa di Shirin Van Anrooj (Trek-Segafredo), la quale è partita senza timori reverenziali. 15.22 Sono rimaste una trentina di atlete nel gruppo. 15.21 Grandissima azione ...