LIVE Trofeo Binda 2023 in DIRETTA | 40 km percorsi | due tentativi di fuga sfumati

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30sinora 40 km. 13.28 Il gruppo riprende le quattro in, si procede ancora una volta con il plotone compatto. 13.27 Superato il GPM di Masciago Primo, con il seguente ordine d’arrivo sul traguardo volante: 1. GAIA REALINI (ITA) TREK – SEGAFREDO 2. Kim Cadzow (NZL) Jumbo-Visma 3. Anna Shackley (GBR) Team SD Worx 13.25 Questo dunque il nuovo gruppetto in, con 25? di vantaggio sul gruppo. 13.22 Si tratta dell’azzurra Gaia Realini (Trek – Segafredo), la britannica Anna Shackley (Team SD Worx), la neozelandese Kim Cadzow (Jumbo-Visma) e la neerlandese Pauliena Rooijakkers (Canyon//SRAM Racing). 13.19 Si staccano in 4, con il GPM di Masciago Primo sempre più vicino. 13.16 Ci sono circa 15 atlete davanti a tutte, con il resto del gruppo ...