LIVE Trofeo Binda 2023 in DIRETTA | 40 km alla fine | Ciabocco e Swinkels hanno 25? di vantaggio sul gruppo

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Le atlete passano per la terza volta a Cittiglio, mancano due giriconclusione. 14.59 Quaranta km all’arrivo, le due battistrada prendono un po’ di margine sul, ora distante 25?. 14.58 La neerlandese si agganciagiovanissima maceratese del Team DSM, guadagnando una decina di secondi in discesa sul. 14.56 Prova a riportarsi sull’azzurra Karlijn(Team Jumbo-Visma). 14.54 Terminata anche la seconda salata verso Orino, fra poco il terzo passaggio sul traguardo di Cittiglio. 14.52 Si scaldano i motori della corsa, ora è Eleonora(Team DSM) a tentare l’attacco. 14.51 Problemi meccanici per Vittoria Guazzini (FDJ-Suez). 14.49 In coda al, fa fatica ...