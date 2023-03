LIVE Trofeo Binda 2023 in DIRETTA | 10 km alla fine | Van Anrooij ha un vantaggio di 25? sul gruppo

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45 Siamo nella salita conclusiva di Orino: se non viene ripresa ora, Shirin Vanpuò iniziare a sognare. 15.43 Dieci km al traguardo, continua a guadagnare la neerlandese in testa: ora ildi Vanè di 23?. 15.42 Sono rimaste una ventina di atlete neldelle inseguitrici: presenti anche Elisa Balsamo, Soraya Paladin, Marta Cavalli e Vittoria Guazzini, che nonostante un piccolo incidente, è rimasta tra le migliori. 15.40 Attacca Juliette Labous (Team DSM), mancano ancora tre chilometri all’imbocco dell’ultima salita di Orino. 15.37 Ci apprestiamo all’ultimo scollinamento della salita di Casale, Vanmantiene poco più di dieci secondi sul. 15.36 Risale posizioni anche ...

LIVE Trofeo Binda 2023 in DIRETTA: 40 km alla fine, Ciabocco e Swinkels hanno 25 di vantaggio sul gruppo OA Sport

Anche per il ciclismo femminile è arrivato il momento di uno dei grandi appuntamenti della propria stagione. Oggi è il turno dell’edizione numero 47 del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, 139 ...Benvenute e benvenuti alla Diretta LIVE testuale del Trofeo Binda 2023! Gara attesissima per il movimento ciclistico femminile, arrivata alla sua 47esima edizione. Buongiorno amici di OA Sport e ...