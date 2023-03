LIVE – Trento-Monza 1-0 (25-16, 6-6): gara-1 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA (Di domenica 19 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Itas Trentino-Vero volley Monza, partita valevole per la prima giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. La formazione di Angelo Lorenzetti ha chiuso la regular season al secondo posto dietro all’inarrivabile Perugia e vuole sfruttare il campo di casa per iniziare al meglio anche questa fase decisiva. Dall’altra parte della rete ci saranno i brianzoli di Massimo Eccheli, settimi nella stagione regolare e a caccia di una grande prestazione per ribaltare il pronostico sfavorevole. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 19 marzo alla BLM Group Arena di Trento. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Latestualedi Itas Trentino-Vero, partita valevole per la prima giornata deidi finale deidimaschile. La formazione di Angelo Lorenzetti ha chiuso la regular season al secondo posto dietro all’inarrivabile Perugia e vuole sfruttare il campo di casa per iniziare al meglio anche questa fase decisiva. Dall’altra parte della rete ci saranno i brianzoli di Massimo Eccheli, settimi nella stagione regolare e a caccia di una grande prestazione per ribaltare il pronostico sfavorevole. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 19 marzo alla BLM Group Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MattioliMax : RT @liberioltre: Venite a seguire ORA in live la discussione con @micheleboldrin sul tema dell'inflazione, in collaborazione con Giovani Ca… - Reformingit : RT @liberioltre: Venite a seguire ORA in live la discussione con @micheleboldrin sul tema dell'inflazione, in collaborazione con Giovani Ca… - claudiovinco : RT @liberioltre: Venite a seguire ORA in live la discussione con @micheleboldrin sul tema dell'inflazione, in collaborazione con Giovani Ca… - LinoMilita : RT @liberioltre: Venite a seguire ORA in live la discussione con @micheleboldrin sul tema dell'inflazione, in collaborazione con Giovani Ca… - farinast3 : RT @liberioltre: Venite a seguire ORA in live la discussione con @micheleboldrin sul tema dell'inflazione, in collaborazione con Giovani Ca… -