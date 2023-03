LIVE Sinner-Alcaraz 2-3 | ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA | lo spagnolo piazza il primo break del match

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3! Non entra la prima, l’azzurro non forza la seconda e l’iberico spinge in risposta, si ferma in rete poi il rovescio dell’italiano.allungo delper la testa di serie n.1 del torneo. 40-AD Palla, purtroppo il punto diretto di prima è vanificato da un altro doppio fallo. 40-40 ACEEEEEEE AL CENTRO PER!!! 30-40 Doppio fallo sanguinoso, lofa un passo avanti e l’azzurro forza la seconda non trovando il campo. La prima palladelè a favore del n.2 al mondo. 30-30 ACEEEEE, che reagisce così almomento di tensione! 15-30 Lo smash a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FSabathier : RT @SkySport: #Sinner cerca la finale a #IndianWells: LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis la sfida contro #Alcaraz #SkySport #SkyTenn… - SkySport : #Sinner cerca la finale a #IndianWells: LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis la sfida contro #Alcaraz… - sportli26181512 : Sinner-Alcaraz all'ATP Indian Wells, il risultato in diretta live della semifinale: Sei mesi dopo il quarto di fina… - sportface2016 : #BNPParibasOpen | Segui il LIVE della semifinale tra #Sinner e #Alcaraz #IndianWells - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS Tra poco #AlcarazSinner LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis #Sinner -

Grande attesa per la seconda che si giocherà a seguire tra il campione dello US Open Carlos Alcaraz e il nostro Jannik. In contemporanea in campo anche Matteo Berrettin i che potrebbe essere ......passerebbe dall'attuale posizione numero 11 nei PepperstoneATP Rankings alla numero 6, il suo best ranking. "Sono in una posizione molto migliore di un anno fa" ha detto Jannik, che ha ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della nota pay tv satellitare. La sfida inizierà alle 22:20 (ora italiana). Alcaraz -: il pronostico I precedenti tra l'...

LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: il momento è finalmente arrivato! L’azzurro tra pochi minuti si gioca la finale OA Sport

Di Redazione Sport L’altoatesino avanza nel tabellone del primo Master 1000 stagionale, in corso nel deserto della California Jannik Sinner, testa di serie numero 11 del… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.00 Buongiorno amici di OA Sport. La prima semifinale tra Medvedev e Tiafoe inizierà non prima delle 21.00. A seguire toccherà a Sinner-Alcaraz. Dunque si sp ...