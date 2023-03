LIVE Scozia-Italia 17-40, Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: gli azzurrini chiudono in bellezza il torneo (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:02 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia under 20. Grazie per aver seguito il Sei Nazioni under 20 in nostra compagnia. Appuntamento al 2024, ma il grande rugby non finisce qui. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 17:01 Azzurri che attendono il risultato dell’Inghilterra per capire se si piazzeranno in terza o in quarta posizione in questo Sei Nazioni under 20 2023. 17:00 Secondo tempo perfetto degli azzurrini, bravi a marcare 5 mete e sovrastare gli avversari in tutti i fondamentali del rugby. Straordinario il lavoro di mischia ordinata e maul. Italia che chiude a ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:02 Termina qui la nostratestuale diunder 20. Grazie per aver seguito il Seiunder 20 in nostra compagnia. Appuntamento al 2024, ma il grandenon finisce qui. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 17:01 Azzurri che attendono il risultato dell’Inghilterra per capire se si piazzeranno in terza o in quarta posizione in questo Seiunder 20. 17:00 Secondo tempo perfetto degli, bravi a marcare 5 mete e sovrastare gli avversari in tutti i fondamentali del. Straordinario il lavoro di mischia ordinata e maul.che chiude a ...

