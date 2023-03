LIVE Scozia-Italia 17-33, Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: arriva la meta di Robinson (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77?- E’ Mey il man of the match di Scozia-Italia! 76?- La mischia azzurra è ancora in partita, e guadagna un preziosissimo fallo. 75?- Per fortuna c’è l’in avanti della Scozia. Bisogna far scorrere il cronometro. 74?- Trasforma Simpson, portando i suoi sul 17-33. 74?- meta Scozia. Ovviamente c’è tanto spazio, ed arriva la meta di Robinson. Scozia 15 – Italia 33. Attenzione che non è finita. 73?- Attenzione…Secondo cartellino giallo in due minuti per l’Italia. Stavolta tocca ed Elettri, che non lascia il pallone pur trovandosi in fuorigioco. Finiamo in 13. 72?- Fuorigioco di Elettri. Punizione Scozia, che va in ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77?- E’ Mey il man of the match di! 76?- La mischia azzurra è ancora in partita, e guadagna un preziosissimo fallo. 75?- Per fortuna c’è l’in avanti della. Bisogna far scorrere il cronometro. 74?- Trasforma Simpson, portando i suoi sul 17-33. 74?-. Ovviamente c’è tanto spazio, edladi15 –33. Attenzione che non è finita. 73?- Attenzione…Secondo cartellino giallo in due minuti per l’. Stavolta tocca ed Elettri, che non lascia il pallone pur trovandosi in fuorigioco. Finiamo in 13. 72?- Fuorigioco di Elettri. Punizione, che va in ...

