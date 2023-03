LIVE Scozia-Italia 10-5, Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: termina il primo tempo (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:48 Prima frazione difficile per l’Italia. Coach Brunello dovrà ripartire dalla certezza della mischia, ed utilizzare l’intervallo per riordinare le idee offensive dei suoi. A tra poco! FINE primo tempo 41?- Calcio passaggio di Gesi che termina fuori. Si chiude qui il primo tempo. 40?- Ancora un fallo in mischia commesso dagli scozzesi. Italia che avanza andando in touch. 39?- Pressione difensiva vincente di Botturi e Quattrini. Azzurri che conquistano una preziosa mischia. 38?- Fase in cui le due squadre cercano di esplorare le porzioni sguarnite del campo grazie a potenti calci. 36?- Da lontanissimo Afshar non riesce a centrare i pali. Si resta sul 10-5 in favore della ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:48 Prima frazione difficile per l’. Coach Brunello dovrà ripartire dalla certezza della mischia, ed utilizzare l’intervallo per riordinare le idee offensive dei suoi. A tra poco! FINE41?- Calcio passaggio di Gesi chefuori. Si chiude qui il. 40?- Ancora un fallo in mischia commesso dagli scozzesi.che avanza andando in touch. 39?- Pressione difensiva vincente di Botturi e Quattrini. Azzurri che conquistano una preziosa mischia. 38?- Fase in cui le due squadre cercano di esplorare le porzioni sguarnite del campo grazie a potenti calci. 36?- Da lontanissimo Afshar non riesce a centrare i pali. Si resta sul 10-5 in favore della ...

