LIVE Scozia-Italia 10-5 | Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA | il piede di Simpson regala altri 3 punti agli scozzesi

11?- Perfetto Simpson. Scozia 10 – Italia 5. 10?- Non rotola via Turrisi. Scozia che cercherà i tre punti. 9?- Non va la trasformazione di Brisighella. Si resta sul 7-5 per gli scozzesi. 8?- METAAA Italia! QUATTRINI! La maul Italiana avanza sino alla meta. Superiorità nettissima del carrettino azzurro. Scozia 7 – Italia 5. 8?- E invece rinunciamo ai tre punti andando in touch. 8?- Grande azione di Mey, che con una finta manda al bar la prima linea avversaria. Padroni di casa che commettono un'infrazione. L'Italia può andare ai pali per sbloccare il punteggio. 7?- Trasforma Simpson,

