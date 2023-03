LIVE Scozia-Italia 10-33, Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: seconda meta del match per Gallorini (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66?- Esce anche uno straordinario Gallorini, assieme a lui anche Quattrini e Brisighella. Dentro Gasperini, Sante ed Artuso. 66?- Recuperano palla gli azzurri grazie al gran passaggio di Passarella. 65?- In avanti Italiano. Mischia con introduzione scozzese. Nel frattempo finisce il match di Aminu, entra Bartolini. 64?- Non sbaglia Brisighella. Italia che si porta sul 33-10. 63?- metaAA Italia! ANCORA Gallorini! Lavoro degli avanti azzurri clamoroso. Arriva la quinta meta del match. Scozia 10 – Italia 31. 62?- Calcio in touch di Mey, torniamo all’attacco. 61?- Fuorigioco scozzese. Punizione Italia. 61?- Crampi ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66?- Esce anche uno straordinario, assieme a lui anche Quattrini e Brisighella. Dentro Gasperini, Sante ed Artuso. 66?- Recuperano palla gli azzurri grazie al gran passaggio di Passarella. 65?- In avantino. Mischia con introduzione scozzese. Nel frattempo finisce ildi Aminu, entra Bartolini. 64?- Non sbaglia Brisighella.che si porta sul 33-10. 63?-AA! ANCORA! Lavoro degli avanti azzurri clamoroso. Arriva la quintadel10 –31. 62?- Calcio in touch di Mey, torniamo all’attacco. 61?- Fuorigioco scozzese. Punizione. 61?- Crampi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Scozia-Italia 10-26 Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: quarta meta siglata da Gallorini - #Scozia-Italia #… - zazoomblog : LIVE Scozia-Italia 10-5 Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: termina il primo tempo - #Scozia-Italia #Nazioni… - zazoomblog : LIVE Scozia-Italia 0-0 Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: inizia il primo tempo - #Scozia-Italia #Nazioni… - zazoomblog : LIVE Scozia-Italia Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: ultima uscita per gli azzurrini - #Scozia-Italia #Nazioni… - infoitsport : LIVE Scozia-Italia, Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA -