LIVE Scozia-Italia 10-26, Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: quarta meta siglata da Gallorini (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59?- In avanti di Aminu. Mischia con introduzione scozzese. 57?- Tutto facile per Brisighella, che trasforma agevolmente. Italia che sale sul 26-10. 56?- metaAA Italia! Gallorini! Azzurri che recuperano subito palla nei 5 metri avversari costruendo la quarta meta. Punto bonus raggiunto e soprattutto Italia 24 Scozia 10. 55?- Ancora Botturi prova a raggiungere di potenza la meta, ma l’azzurro non libera la palla una volta in terra. Punizione Scozia. 54?- Funziona anche la rimessa laterale, dalla quale l’Italia guadagna una nuova mischia nei 22 avversari. 53?- Si salva la Scozia, con Gesi che forza troppo un ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59?- In avanti di Aminu. Mischia con introduzione scozzese. 57?- Tutto facile per Brisighella, che trasforma agevolmente.che sale sul 26-10. 56?-AA! Azzurri che recuperano subito palla nei 5 metri avversari costruendo la. Punto bonus raggiunto e soprattutto2410. 55?- Ancora Botturi prova a raggiungere di potenza la, ma l’azzurro non libera la palla una volta in terra. Punizione. 54?- Funziona anche la rimessa laterale, dalla quale l’guadagna una nuova mischia nei 22 avversari. 53?- Si salva la, con Gesi che forza troppo un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Scozia-Italia 10-5 Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: termina il primo tempo - #Scozia-Italia #Nazioni… - zazoomblog : LIVE Scozia-Italia 0-0 Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: inizia il primo tempo - #Scozia-Italia #Nazioni… - zazoomblog : LIVE Scozia-Italia Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: ultima uscita per gli azzurrini - #Scozia-Italia #Nazioni… - infoitsport : LIVE Scozia-Italia, Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Scozia-Italia 26-14, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA -