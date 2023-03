LIVE Scozia-Italia 10-19, Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: Battara sfrutta il perfetto lavoro della mischia (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50?- Bel calcio di Brisighella, che trasforma e porta l’Italia in vantaggio per 19-10. 49?- METAAA Italia! Straordinaria la mischia degli azzurrini, con Battara che raccoglie e schiaccia in meta. Scozia 10 – Italia 17. 48?- Super lavoro della mischia Italiana, con gli azzurri che avanzano ed aprono il gioco su Mey. Francois si lancia al piede verso la meta, gli scozzesi annullano. 46?- Trasforma Brisighella. Primo vantaggio Italia sul 10-12. 45?- METAAAA Italia! BOTTURI! Raccogli e vai del giocatore di Calvisano, che sfrutta il lavoro della ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50?- Bel calcio di Brisighella, che trasforma e porta l’in vantaggio per 19-10. 49?- METAAA! Straordinaria ladegli azzurrini, conche raccoglie e schiaccia in meta.10 –17. 48?- Superna, con gli azzurri che avanzano ed aprono il gioco su Mey. Francois si lancia al piede verso la meta, gli scozzesi annullano. 46?- Trasforma Brisighella. Primo vantaggiosul 10-12. 45?- METAAAA! BOTTURI! Raccogli e vai del giocatore di Calvisano, cheil...

