LIVE Sci di fondo, Staffetta mista Falun 2023 in DIRETTA: subito bene De Fabiani! (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA Staffetta 11.31 Seconda frazione in tecnica classica, al femminile: in pista per Italia I Caterina Ganz e perd Italia II Cristina Pittin. 11.29 In cinque davanti al primo cambio con Svezia I in testa con Calle Halfvarsson! Quarta Italia I a 2?7 con Francesco De Fabiani, 12ma Italia II a 26?5 con Simone Daprà. 11.27 Forza l'andatura Norvegia I con Martin Loewstroem Nyenget, De Fabiani è nel quartetto di testa! 11.24 Mena ora le danze Norvegia I con Martin Loewstroem Nyenget, De Fabiani si fa vedere davanti, più in difficoltà Italia II con Simone Daprà. A metà frazione staccata l'Australia. 11.21 subito ritmi elevati imposti dal canadese Antoine Cyr e gruppo già spezzato a metà: in 10 davanti, c'è Italia I con Francesco De Fabiani. 11.16 PARTITI! Prima frazione ...

