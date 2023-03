LIVE Sci di fondo, Staffetta mista Falun 2023 in DIRETTA: Italia con due quartetti! Si parte! (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA Staffetta 11.16 PARTITI! Prima frazione in tecnica classica: Italia I con Francesco De Fabiani ed Italia II con Simone Daprà. 11.13 I primi frazionisti di tutti i quartetti sono allineati, mancano un paio di minuti al via! 11.10 La formula della gara prevede l’alternanza uomo-donna, con le frazioni maschili che saranno la prima e la terza e quelle femminili la seconda e la quarta, con le prime due frazioni che saranno in tecnica classica e le ultime due in tecnica libera. 11.05 Saranno addirittura due i quartetti azzurri in gara, ovvero Italia I con Francesco De Fabiani, Caterina Ganz, Federico Pellegrino e Francesca Franchi, ed Italia II con Simone Daprà, Cristina Pittin, Davide Graz e Federica ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA11.16 PARTITI! Prima frazione in tecnica classica:I con Francesco De Fabiani edII con Simone Daprà. 11.13 I primi frazionisti di tutti i quartetti sono allineati, mancano un paio di minuti al via! 11.10 La formula della gara prevede l’alternanza uomo-donna, con le frazioni maschili che saranno la prima e la terza e quelle femminili la seconda e la quarta, con le prime due frazioni che saranno in tecnica classica e le ultime due in tecnica libera. 11.05 Saranno addirittura due i quartetti azzurri in gara, ovveroI con Francesco De Fabiani, Caterina Ganz, Federico Pellegrino e Francesca Franchi, edII con Simone Daprà, Cristina Pittin, Davide Graz e Federica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Sci di fondo, Staffetta mista Falun 2023 in DIRETTA: Italia a caccia della top5 - - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom maschile Soldeu 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soldeu 2023 in DIRETTA: Shiffrin in testa, Bassino terza! Out Brignone - rtl1025 : ?? Torna '#Fisi news', lo spazio in collaborazione con la @Fisiofficial. Oggi con noi Simone Origone, campione dell… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom femminile Soldeu 2023 in DIRETTA: Vlhova torna al successo, Popovic seconda -