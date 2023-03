LIVE Sci di fondo, Staffetta mista Falun 2023 in DIRETTA: Italia a caccia della top5 (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST della Staffetta Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×5 km mista valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo: a Falun, in Svezia, l’ultima gara del fine settimana si terrà a partire dalle ore 11.15. Saranno addirittura due i quartetti azzurri in gara, ovvero Italia I con Francesco De Fabiani, Caterina Ganz, Federico Pellegrino e Francesca Franchi, ed Italia II con Simone Daprà, Cristina Pittin, Davide Graz e Federica Sanfilippo. La formula della gara prevede l’alternanza uomo-donna, con le frazioni maschili che saranno la prima e la terza e ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLISTBuongiorno e benvenuti allatestuale4×5 kmvalida per la Coppa del Mondo 2022-di sci di: a, in Svezia, l’ultima gara del fine settimana si terrà a partire dalle ore 11.15. Saranno addirittura due i quartetti azzurri in gara, ovveroI con Francesco De Fabiani, Caterina Ganz, Federico Pellegrino e Francesca Franchi, edII con Simone Daprà, Cristina Pittin, Davide Graz e Federica Sanfilippo. La formulagara prevede l’alternanza uomo-donna, con le frazioni maschili che saranno la prima e la terza e ...

