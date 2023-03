LIVE Sci alpino, Slalom maschile Soldeu 2023 in DIRETTA: Zenhaeusern vince la gara, Braathen la Coppa di specialità, Vinatzer quinto! (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom maschile DI Soldeu 14.17: Sala conferma il 14mo posto della prima manche, 18mo posto per Barbera, 19mo Gross 14.15: E’ stato un grande spettacolo! Lo svizzero Zenhaeusern ha domato la pista di Soldeu trovando la zampata vincente nel finale. Secondo posto e sorriso per Braathen che vince la Coppa di specialità. Ennesimo podio per il veterano norvegese Kristoffersen che chiude al secondo posto la Coppa di Slalom e al terzo la generale. Grande rimonta nella seconda manche per Vinatzer che conclude la stagione con un ottimo quinto posto 14.13. ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI14.17: Sala conferma il 14mo posto della prima manche, 18mo posto per Barbera, 19mo Gross 14.15: E’ stato un grande spettacolo! Lo svizzeroha domato la pista ditrovando la zampatante nel finale. Secondo posto e sorriso percheladi. Ennesimo podio per il veterano norvegese Kristoffersen che chiude al secondo posto ladie al terzo la generale. Grande rimonta nella seconda manche perche conclude la stagione con un ottimo quinto posto 14.13. ...

