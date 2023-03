LIVE Sci alpino, Slalom maschile Soldeu 2023 in DIRETTA: Zenhaeusern, Braathen e Kristoffersen si giocano la Coppa, azzurri per la rimonta (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom maschile DI Soldeu 13.15: In terza posizione c’è l’austriaco Fabio Gstrein (+0.55), che ha preceduto i norvegesi Timon Haugan (+0.67) ed Henrik Kristoffersen (+0.80), che è obbligato a rimontare nella seconda manche visto che deve recuperare 31 punti a Braathen nella classifica di Slalom. 13.12: In testa a Soldeu c’è lo svizzero Ramon Zenhaeusern, che precede il norvegese Braathen, leader della Coppa di specialità, di 26 centesimi. 13.09: Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI13.15: In terza posizione c’è l’austriaco Fabio Gstrein (+0.55), che ha preceduto i norvegesi Timon Haugan (+0.67) ed Henrik(+0.80), che è obbligato are nella seconda manche visto che deve recuperare 31 punti anella classifica di. 13.12: In testa ac’è lo svizzero Ramon, che precede il norvegese, leader delladi specialità, di 26 centesimi. 13.09: Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladella seconda manche dellodi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soldeu 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom maschile Soldeu 2023 in DIRETTA: guida Zenhaeusern, Braathen vicino alla Coppa, azzurri per… - OA_Sport : LIVE Sci di fondo, Staffetta mista Falun 2023 in DIRETTA: Italia a caccia della top5 - - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom maschile Soldeu 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soldeu 2023 in DIRETTA: Shiffrin in testa, Bassino terza! Out Brignone -